Центробанк рассказал о рисках при покупке жилья в рассрочку

Россияне, которые покупают недвижимость в рассрочку, рискуют переоценить свои возможности и потерять деньги на инфляции.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов заявил, что при покупке квартиры в рассрочку можно потерять все деньги и получить штраф.

Специалист отметил самый большой риск — покупатели могут переоценить свои финансовые возможности.

«Просто хочется людей тоже предупредить, что просто очень внимательно относитесь к своему финансовому положению, к своим возможностям. Потому что, если вы не рассчитаете, вы, по сути, потеряете на инфляции, ваши деньги обесценятся, возможно, вы еще какие-то штрафы заплатите, надо внимательно читать договор, и так далее», — сказал Александр Данилов.

Если покупатель прекратит платить по рассрочке, то за него долги банку будет возвращать застройщик. Это скажется на увеличении стоимости финансирования проектов.

Также Данилов добавил, что в среднем доля продаж жилья в рассрочку составляет около 20%. По данным на 1 марта 2025 года, накопленный итог не поступивших средств составил около 1 трлн рублей. Основная доля в этой статистике приходится на продажи в рассрочку.

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