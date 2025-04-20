❌ Через Госуслуги нельзя сменить фамилию

Для перемены ФИО нужно обратиться лично в любой ЗАГС с документами и заявлением.

Загс рассмотрит заявление в течение 1 месяца и сообщит о решении. Срок рассмотрения могут увеличить до 3 месяцев.

Если заявление одобрено, человека пригласят на прием для регистрации смены ФИО и выдачи свидетельства о перемене имени. А при отказе сообщат причину.

Когда фамилия меняется при заключении брака или разводе, дополнительная регистрация перемены имени не нужна. То есть отдельное заявление подавать не нужно.

Но если меняется фамилия после регистрации брака или развода, считается, что человек делает это по личным причинам, а не из-за смены семейного положения.

Поэтому нужно зарегистрировать перемену ФИО + заплатить госпошлину 5 000 руб.

В итоге подать заявление и зарегистрировать перемену ФИО через Госуслуги нельзя. Такие разъяснения дает портал Госуслуг в своем телеграм-канале.

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