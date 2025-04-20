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Поиск Яндекса научился объяснять решение задач по математике

Теперь поиск Яндекса помогает понять, как решать задачи по алгебре из школьной программы 10–11 классов.

Например, он может рассказать ход решения показательных и несложных тригонометрических уравнений, а также найти предел функции. Поиск поэтапно объяснит решение, даже если ее нет в интернете, и только после этого даст готовый ответ.

Ранее сервис научился справляться с упражнениями для начальной и средней школы, например с уравнениями и неравенствами.

Чтобы поиск решил задачу, можно ввести ее условие в поисковую строку или воспользоваться умной камерой в приложении Яндекс с Алисой и мобильной версии браузера. Специально для этого Яндекс дообучил алгоритмы распознавать математические задачи по фото точнее на 30%, поясняет компания.

В основе технологии — YandexGPT 5 Lite. Эта нейросеть значительно лучше справляется с решением математических задач и написанием кода. Яндекс обучил ее на 1 млн примеров заданий для старшеклассников. Это позволило добиться точности ответов в 90% случаев.

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