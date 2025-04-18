Из-за ограничений в Вологодской области закрылась треть алкомаркетов

Новые правила ввели с 1 марта 2025 года. Алкоголь продают по будням только два часа, а в выходные и праздники — целый день.

После введения ограничений на розничную продажу спиртного в Вологодской области закрылось 220 алкомаркетов из 610. Об этом рассказал губернатор Георгий Филимонов.

«Напоминаю, что наша задача — не закрытие торговых точек, а их перепрофилирование — создание новых мест общественного питания, перенаправить силы и средства из "наливаек" в рестораны, кафе, повысить качество сферы услуг, в том числе для развития туристической привлекательности региона», — заявил он.

По словам Филимонова, для перепрофилирования бизнесу предлагают льготные займы на покупку оборудования и мебели, чтобы открыть новую точку.

Продажу спиртного в Вологодской области ограничили с 1 марта 2025 года. Алкоголь продают в будние дни с 12:00 до 14:00. В выходные, праздники и во время новогодних каникул спиртное продают с 8:00 до 23:00. Ограничение не действует для ресторанов: они продают алкоголь в соответствии со своим режимом работы.

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