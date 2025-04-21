Росаккредитация призывает турбизнес не ждать 1 сентября 2025 и срочно пройти самооценку

Известно, что гостиницы и иные средства размещения направили более 7 тыс. заявок на прохождение самооценки и включение в реестр Росаккредитации. Но практика показала, что многие сталкиваются с проблемами в документах. Это говорит о необходимости тщательной подготовки и внимательном подходе к процессу самооценки, предупреждает ведомство.

Если пройти самооценку сейчас, то получится успеть выявить и исправить проблемы с документами.

Типовые ошибки – неточности в правоустанавливающих документах, проблемы с договорами на ресурсоснабжение или вывоз мусора, нарушения в документах на аренду помещений, отсутствие адреса средства размещения в ГАР ФИАС.

Предоставляют договоры, в которых нет кадастрового номера, либо в нем ошибка, направляют текст договора в формате word вместо скан-копии, не предоставляют документы, помогающие установить связь между правообладателем в документе и владельцем средства размещения.

«Если средство размещения затянет или отложит самооценку, подаст заявку только в августе, высока вероятность, что с 1 сентября его деятельность будет приостановлена до полного исправления всех нарушений. Чтобы избежать этого, советуем начать подготовку как можно раньше – это единственный способ гарантированно успеть в срок. Перед началом прохождения самооценки настоятельно рекомендуем ознакомиться с разработанными Росаккредитацией инструкциями, которые существенно сократят количество ошибок при прохождении самооценки», – пояснил заместитель гендиректора Национального института аккредитации при Росаккредитации Александр Андринатьев.

Даже те, кто уже в реестре (был перенесен из предыдущего реестра), тоже должны пройти самооценку. Тогда можно будет продолжить работу после 01.09.2025 и попадать на туристические агрегаторы.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.