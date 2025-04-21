Семьи с детьми смогут получить льготные автокредиты

Уже в апреле Минпромторг хочет запустить льготные кредиты на покупку автомобиля для семей с детьми.

Минпромторг собирается вернуть семьям с детьми льготные кредиты на покупку автомобилей.

Новую категорию в программу льготного кредитования могут включить уже в апреле 2025 года, пишет «Коммерсант».

«Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей,— во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», — сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Из программы льготного кредитования семьи с детьми исключили в 2023 году, тогда в список попали другие категории, которым господдержка была особенно нужна. Сейчас льготный кредит могут получить работники медицинских и образовательных учреждений, участники СВО и члены их семей, лица с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, на особые условия могут рассчитывать семьи с детьми на Дальнем Востоке. Чтобы их получить, машина должна стоить до 2 млн рублей и набрать не меньше 2 тыс. баллов за локализацию. Например, под эти критерии подходят автомобили Lada, «УАЗ», «ГАЗ» (до 3,5 тонны), а также «Москвич-3».

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.