❗ Кабмин утвердил новое положение о направлении работников в командировки

Если локальные правовые акты ссылаются на действующее положение — их придется поменять.

Новое положение об особенностях направления работников в служебные командировки утверждено постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501.

Положение не меняет действующие правила отправки сотрудников в командировки: для этого нужно письменное решение работодателя, днем выезда в командировку считается дата отправления транспорта, день приезда определяют аналогично. На время командировки за сотрудником сохраняют место работы и средний заработок. Расходы, связанные с командировкой, компенсирует работодатель.

Если в локальных актах компании есть ссылка на действующее положение, документы придется изменить.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 и будут действовать до 1 сентября 2031 года. Одновременно перестанет действовать нынешний регламент по особенностям командировок — постановление от 13.10.2008 № 749.