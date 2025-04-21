НК не предусматривает при УСН перенос суммы возвращенного аванса на следующие периоды

Если вернули аванс в сумме большей, чем весь годовой доход, уменьшить базу по УСН в следующем году нельзя, считают в Минфине.

Если ИП на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» вернул клиенту предоплату, на эту сумму можно уменьшить налогооблагаемую базу. Но если сумма возвращенного аванса больше годового дохода — ситуация осложняется.

Допустим, ИП получил аванс в 2024 году, начислил и уплатил налог, а в первом квартале 2025 предоплату пришлось вернуть. При этом сумма возвращенной предоплаты может быть больше, чем весь доход ИП за 2025 год.

Если сумма возвращенного аванса будет превышать налогооблагаемую базу за 2025 год, то перенести остаток возвращенной суммы на следующие годы не получится.

Уменьшить можно доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат — абз. 3 п. 1 ст. 346.17 НК. То есть перенести на следующие годы часть суммы нельзя.

Минфин в письме от 24.05.2013 № 03-11-11/18577 тоже говорит: если у налогоплательщика на УСН не было доходов в налоговом периоде, когда вернули аванс, возможность уменьшения налоговой базы отсутствует.

Поэтому без споров с налоговиками перенести остаток суммы на следующий год не получится.