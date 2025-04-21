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Обзоры для бухгалтера

Уведомление по ЕНП в апреле 2025, декларация по турналогу, невозвратный подотчет: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Могут ли работники фотографировать приказы и распоряжения работодателя.

  2. Какие основные средства учитывать для лимита по УСН в 2025 году. Мини-курс.

  3. Бухгалтерский учет операций по расчетному счету: проводки.

  4. Как на УСН 15% учесть в расходах недорогое оборудование. Мини-курс.

  5. Когда вы не вернете деньги, выданные работнику под отчет.

  6. Какую единицу измерения указывать в УПД при оказании услуг. Мини-курс.

  7. Когда налоговики могут осматривать помещения вне рамок проверки.

  8. Инструкция от ФНС: как заполнять раздел 2 декларации по туристическому налогу. Мини-курс.

  9. Алгоритм приема на работу в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием.

  10. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в апреле 2025 года.

  11. Как оформить оплату коммунальных услуг при заключении договора аренды. Мини-курс.

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписку Клерк.Премиум.

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