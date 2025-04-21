В ФНС поддержали идею ввести самозапрет на азартные игры

Власти хотят запустить реестр самозапрета на участие в азартных играх, проект называется «Стопазарт». Он будет работать следующим образом: россияне смогут добровольно внести себя в реестр, установив ограничения на срок от трех месяцев до пожизненного запрета.
В список предлагают автоматически включать тех, кто имеет долги по кредитам, штрафам и другим обязательным платежам. Ограничения снимут после погашения задолженности или при восстановлении нормального режима платежей.
«ФНС поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт"», — сказали в ведомстве.
Также налоговики предложили сделать Минфин ответственным за реестр, поскольку он занимается политикой в области азартных игр. Сведения о долгах и платежах можно получить из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), а также с помощью межведомственного информационного обмена.
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Комментарии2
так что, и столото тогда надо запретить))тоже азартная игра
Игроманы себя точно туда не внесут. А остальным - на кой пес это нужно?