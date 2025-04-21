В ФНС поддержали идею ввести самозапрет на азартные игры

ФНС одобрила предложения вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова создать реестр «Стопазарт», где будет можно установить самозапрет на участие в азартных играх.

Власти хотят запустить реестр самозапрета на участие в азартных играх, проект называется «Стопазарт». Он будет работать следующим образом: россияне смогут добровольно внести себя в реестр, установив ограничения на срок от трех месяцев до пожизненного запрета.

В список предлагают автоматически включать тех, кто имеет долги по кредитам, штрафам и другим обязательным платежам. Ограничения снимут после погашения задолженности или при восстановлении нормального режима платежей.

«ФНС поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх "Стопазарт"», — сказали в ведомстве.

Также налоговики предложили сделать Минфин ответственным за реестр, поскольку он занимается политикой в области азартных игр. Сведения о долгах и платежах можно получить из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), а также с помощью межведомственного информационного обмена.

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