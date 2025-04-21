Компаниям могут предоставить налоговые льготы, если они оплачивают отдых многодетным сотрудникам

Работодатели, которые компенсируют многодетным работникам стоимость путевок в санатории, смогут рассчитывать на налоговые льготы.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков подготовили законопроект о налоговых льготах для бизнеса. Преференции смогут получить работодатели, которые выделяют многодетным сотрудникам деньги на отдых.

От налогообложения освободят суммы, которые компания тратит на оплату дополнительных отпусков работников с тремя и более детьми. Налоговую льготу также распространят на компенсации многодетным стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации. Об этом пишет ТАСС.

«Стимулирование работодателей к предоставлению дополнительных социальных гарантий способствует укреплению института семьи, повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране», — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы хотят, чтобы налогом не облагалась стоимость проезда сотрудника в пределах РФ к месту отпуска и обратно, стоимость провоза багажа до 30 кг, а также проест неработающих членов семьи.

Законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время.

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