Курс доллара упал ниже 79 рублей

Впервые с 31 мая 2023 года доллар торговался за 78,6 рублей.

21 апреля 2025 года курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже отметки в 79 рублей. Подобные значения зафиксированы впервые с 31 мая 2023 года.

По данным торговой площадки «Финам», в 12:00 мск доллар упал в цене на 4,21%, до 78,625 рублей. Однако к 12:15 валюта замедлила снижение, ее стоимость восстановилась до 80,98 рублей.

Межбанковский курс евро также просел, но незначительно, на 0,25%, до 93,687 рублей.

За актуальным курсом валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка».

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