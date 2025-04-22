Минфин напомнил, когда и кому нужно отчитаться о счетах в зарубежных банках

Те физические лица, кто находился за границей более 183 дней в 2024 году, могут не отчитываться.

Россияне до 1 июня 2025 года должны уведомить налоговиков о своих действующих зарубежных счетах. Об этом напомнил Минфин.

«Граждане, проживавшие за рубежом и переехавшие в Россию, должны подать уведомления обо всех своих действующих зарубежных счетах, открытых в период проживания за границей и по которым не представлялись сведения», — говорится в сообщении.

Если срок пребывания резидентов на территории РФ больше 183 дней, они также должны отчитаться о движении денег по зарубежным счетам до 1 июня следующего года.

А вот резиденты, которые более 183 дней в календарном году находились за рубежом, не обязаны представлять отчетность по зарубежным счетам.

Непредставление сведений о зарубежных счетах — это самое распространенное нарушение валютного законодательства, добавили в Минфине.

Уведомить инспекторов и направить им отчеты можно такими способами:

в электронной форме через ЛК налогоплательщика;

почтой, с уведомлением о вручении;

на бумаге лично или через представителя с соответствующими полномочиями;

в электронной форме через оператора электронного документооборота.

Способ представления уведомлений определен приказом ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@.

Способ подачи отчетов определен в постановлениях Правительства от 28.12.2005 № 819 и от 12.12.2015 № 1365.

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