Минфин напомнил, когда и кому нужно отчитаться о счетах в зарубежных банках

Россияне до 1 июня 2025 года должны уведомить налоговиков о своих действующих зарубежных счетах. Об этом напомнил Минфин.
«Граждане, проживавшие за рубежом и переехавшие в Россию, должны подать уведомления обо всех своих действующих зарубежных счетах, открытых в период проживания за границей и по которым не представлялись сведения», — говорится в сообщении.
Если срок пребывания резидентов на территории РФ больше 183 дней, они также должны отчитаться о движении денег по зарубежным счетам до 1 июня следующего года.
А вот резиденты, которые более 183 дней в календарном году находились за рубежом, не обязаны представлять отчетность по зарубежным счетам.
Непредставление сведений о зарубежных счетах — это самое распространенное нарушение валютного законодательства, добавили в Минфине.
Уведомить инспекторов и направить им отчеты можно такими способами:
в электронной форме через ЛК налогоплательщика;
почтой, с уведомлением о вручении;
на бумаге лично или через представителя с соответствующими полномочиями;
в электронной форме через оператора электронного документооборота.
Способ представления уведомлений определен приказом ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@.
Способ подачи отчетов определен в постановлениях Правительства от 28.12.2005 № 819 и от 12.12.2015 № 1365.
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