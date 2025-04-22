ФНС: при подаче жалобы по налоговой проверке реквизиты банковской гарантии можно не вводить вручную

В личных кабинетах физлиц и ИП появилась новая возможность — при одновременной подаче с жалобой заявления о полном или частичном приостановлении решения налогового органа по налоговой проверке реквизиты банковской гарантии теперь можно не вводить вручную. Их быстро можно выбрать напрямую из сводного реестра.
«Это нововведение позволяет ускорить процесс заполнения заявления и исключает ошибки, связанные с ручным вводом реквизитов в экранных формах. При этом возможность указать реквизиты вручную также сохраняется», — сказано на сайте ФНС.
Новая функция будет работать в личных кабинетах физлиц и ИП, а также в мобильном приложении «Налоги ФЛ» на IOS и Android.
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