Некоторые пенсионеры получат майские выплаты до 30 апреля 2025 года

Пенсионеры, которые получают выплаты через банк с 1-го по 5-е число, получат пенсию за май в апреле.

Социальный фонд уточнил график выплат пенсий за май. Те, кто обычно получает пенсию через банк с 1-го по 5-е число, получат деньги досрочно — до 30 апреля 2025 года.

Досрочные выплаты затронут все виды пенсий, в том числе страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Если вместе с пенсией обычно приходят другие выплаты от Соцфонда, то их тоже переведут досрочно.

«Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 мая», — сказано в телеграм-канале СФР.

С 6 мая доставка пенсий через банки будет идти по стандартному графику. Тем, кому выплаты доставляет Почта России, деньги за май придут в привычные даты.

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