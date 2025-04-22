«Опора России» просит установить нулевой НДС для охранного бизнеса

Сейчас в ЧОПах распространены серые зарплаты и другие нарушения трудового законодательства. Чтобы уйти от этого, предприниматели предлагают провести обеление отрасли через нулевой НДС.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин призвал распространить на охранную отрасль экспериментальный режим, при котором НДС равен нулю.

«Считаем, что эксперимент по нулевому НДС должен быть распространен, прежде всего, на услуги частных охранных предприятий», — заявил Александр Калинин.

Также он добавил, что для этой сферы бизнеса важно обеление, поскольку многие ветераны СВО пойдут работать в ЧОПы.

Нулевой НДС вводят в тех отраслях, где власти хотят добиться обеления. Например, с 1 января 2022 года нулевая ставка действует для общепита.

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