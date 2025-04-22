Для ИП ограничили срок заявления об освобождении от фиксированных взносов

ИП без сотрудников и те, кто занимается частной практикой, могут подать заявление об освобождении от уплаты страховых взносов не позднее трех лет с момента появления права на это.

ФНС выпустила письмо от 17.04.2025 № СД-4-11/3927@, в котором объяснила изменения в п. 7 ст. 430 НК.

Согласно поправкам, ИП и лицам, которые занимаются частной практикой, ограничили срок представления заявления об освобождении от уплаты страховых взносов. Его можно подать не позднее трех лет с момента возникновения права на освобождение.

«Ограничение срока применяется только в отношении плательщиков, у которых право на освобождение возникло (возникнет) начиная с 01.01.2025, и не распространяется на плательщиков, право на освобождение у которых возникло до 01.01.2025», — сказано в письме ФНС.

То есть обратной силы у нового положения НК нет.

Ограничения действуют для предпринимателей без сотрудников, которые не делают выплаты и иные вознаграждения физлицам.

Чтобы не платить фиксированные взносы, надо подать заявление. С 1 апреля 2025 года у него новая форма. Подробнее об изменениях вы можете прочитать здесь.

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