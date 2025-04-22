При передаче товара для перепродажи НДС не возникает, потому что нет факта продажи

В отгрузочном документе должны быть все графы, в том числе НДС.

Если ИП на ОСНО перепродает товары через маркетплейсы, при перепродаже в документах нужно выделять НДС.

При этом для оформления сделки предприниматель сам определяет состав первички. Но документы должны содержать все обязательные реквизиты: ст. 9 закона № 402-ФЗ.

При передаче товаров на склад посредника оформляют первичный документ на отпуск товара комиссионеру. Например, товарную накладную ТОРГ-12 с отметкой «на реализацию по договору комиссии». В таком документе нужно писать наименование товаров, их количество и цену продажи с указанием НДС.

Но при этом в момент передачи товара комиссионеру НДС не возникает, так как не меняется владелец товара. Собственником остается предприниматель-комитент: п. 1 ст. 996 ГК. Поэтому объект обложения по НДС отсутствует, выписывать счет-фактуру и начислять налог не нужно.

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