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Дивиденды

Сбер планирует потратить на выплату дивидендов рекордные 786,9 млрд рублей

Сбербанк второй год подряд направит на выплату дивидендов рекордную сумму.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал по результатам 2024 года выплатить дивиденды в размере 786,9 млрд рублей.

Держатели обыкновенных и привилегированных акций финкомпании получат по 34,84 рубля за одну ценную бумагу. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

18 июля 2025 года — дата, на которую определят тех, кто имеет право на получение дивидендов.

Из чистой прибыли в размере 1,555 трлн рублей оставшиеся 767,9 млрд оставят нераспределенными.

В 2023 году Сбер выплатил дивиденды в размере 752 млрд рублей. Инвесторы получили по 33,3 рубля на акцию.

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