Сбер планирует потратить на выплату дивидендов рекордные 786,9 млрд рублей

Сбербанк второй год подряд направит на выплату дивидендов рекордную сумму.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал по результатам 2024 года выплатить дивиденды в размере 786,9 млрд рублей.

Держатели обыкновенных и привилегированных акций финкомпании получат по 34,84 рубля за одну ценную бумагу. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

18 июля 2025 года — дата, на которую определят тех, кто имеет право на получение дивидендов.

Из чистой прибыли в размере 1,555 трлн рублей оставшиеся 767,9 млрд оставят нераспределенными.

В 2023 году Сбер выплатил дивиденды в размере 752 млрд рублей. Инвесторы получили по 33,3 рубля на акцию.

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