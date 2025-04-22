Будет создан перечень лиц из недружественных стран, которые свернули бизнес в России

Владимир Путин поручил кабмину утвердить и постоянно актуализировать перечень лиц недружественных стран, которые после 22 февраля 2022 года (начало СВО) прекратили или сократили свою предпринимательскую деятельность в РФ.
В перечне отразят:
условия прекращения/сокращения деятельности;
акционеров/участников таких лиц;
их бенефициарных владельцев;
иную информацию.
Доклад до 15.05.2025 по этому перечню должен подготовить Михаил Мишустин, сказано на сайте Кремля.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Начать дискуссию