Будет создан перечень лиц из недружественных стран, которые свернули бизнес в России

Президент утвердил поручения по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), прошедшего 18 марта 2025 года.

Владимир Путин поручил кабмину утвердить и постоянно актуализировать перечень лиц недружественных стран, которые после 22 февраля 2022 года (начало СВО) прекратили или сократили свою предпринимательскую деятельность в РФ.

В перечне отразят:

условия прекращения/сокращения деятельности;

акционеров/участников таких лиц;

их бенефициарных владельцев;

иную информацию.

Доклад до 15.05.2025 по этому перечню должен подготовить Михаил Мишустин, сказано на сайте Кремля.

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