В законодательстве пропишут приоритет интересов российского бизнеса, который после 22.02.2022 начал или продолжил работать

Бизнесу из недружественных стран придется согласовывать некоторые сделки и операции.

Владимир Путин утвердил поручения по итогам пленарного заседания съезда РСПП 18 марта 2025 года. Правительство должно подготовить изменения в законодательство, которые установят порядок согласования сделок и операций, в результате которых лица недружественных стран получают:

в собственность, владение или пользование недвижимость для предпринимательской деятельности в РФ;

право прямо или косвенно распоряжаться акциями/долями хозяйственных обществ;

иные права, позволяющие определять условия управления компаниями и/или условия ведения мим бизнеса.

Вот что пропишут детальнее:

учет обстоятельств прекращения/сокращения/продолжения после 22 февраля 2022 (начало СВО) лицами недружественных стран предпринимательской деятельности в РФ;

учет особенностей бизнеса из недружественных стран, планирующего работать в РФ;

необходимость принятия лицами недружественных стран финансовых обязательств и предоставления ими иных гарантий добросовестного и ответственного ведения предпринимательской деятельности в РФ;

приоритет интересов отечественного бизнеса, которые после 22 февраля 2022 начал или продолжил предпринимательскую деятельность в РФ в соответствующих сферах.

Также установят особенности права на обратный выкуп иностранными инвесторами отчужденных ими после 22.02.2022 на нерыночных условиях акций/долей хозяйственных обществ. Тем самым защитят российских граждан и юрлиц — владельцев этих активов, сказано на сайте Кремля.

К 15 мая 2025 Михаил Мишустин должен сделать доклад о готовности таких поправок.

Ранее мы писали, что будет создан перечень лиц из недружественных стран, которые свернули бизнес в России.

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