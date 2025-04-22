❗ Власти готовят реформу ОКВЭДов и переход на ОКВЭД 3

22 апреля 2025 года состоялось заседание итоговой коллегии Росстата, на которой подведены итоги деятельности ведомства за 2024 год и поставлены задачи на 2025-й.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников главной задачей Росстата на ближайшие 5 лет (до 2030 г.) назвал донастройку системы статистики под потребности населения, бизнеса и власти.

«На основе данных Росстата мы видим, как идут дела у бизнеса, и понимаем, в каком направлении следует донастраивать программу поддержки, чтобы она стала точечной и адресной. В таком мониторинге состояния бизнеса поможет реформа ОКВЭДов, которая приведет к внедрению единой методики определения кодов ОКВЭД и позволит Росстату формировать более точную статистику, в том числе по отдельным отраслям экономики. Сейчас мы готовимся к переходу на ОКВЭД 3, обеспечиваем прозрачность всей структуры экономики и обновляем наш классификатор», – уточнил Максим Решетников.

Зампредседателя Правительства Александр Новак отметил, что перед Росстатом стоит задача – в оперативном режиме собирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию для органов власти, Правительства и Президента. Это должны быть «качественные, быстрые и доступные данные».

«Именно Росстату к 2030 году предстоит пересобрать и сформировать рынок данных, вовлечь большие и административные данные, стать единой точкой сбора информации всех субъектов статистического учета», – сказал Новак.

Руководитель Росстата Сергей Галкин подчеркнул, что главный актив статистики – это доверие граждан, бизнеса и научного сообщества. В 2024 году уровень удовлетворенности составил 74%. При этом в обследовании удовлетворенности пользователей статинформацией приняли участие рекордные 140 тысяч человек, что в 4 раза больше в сравнении с 2023 годом.

В соответствии со Стратегией развития госстатистики и Росстата до 2030 года ключевая задача ведомства – создавать оперативные, качественные и релевантные данные для всех потребителей при минимальной нагрузке на респондентов.

Галкин рассчитывает, что удовлетворенность статданными достигнет 95%.

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