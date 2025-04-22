Мишустин: вопреки внешнему давлению, инвесторы продолжают системно финансировать российские проекты

Глава кабмина Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по инвестиционному климату и целевым моделям ведения бизнеса.

Он напомнил, что Президент обращал внимание на формирование условий для привлечения капитала в российскую юрисдикцию, прежде всего в развитие промышленных проектов и сферы услуг.

«Вопреки внешнему давлению, инвесторы продолжают системно финансировать российские проекты. В частности, по итогам прошлого года вложения в основной капитал в реальном выражении выросли почти на 7,5%. Это предопределило динамику экономики в целом. Напомню, рост российской экономики в прошлом году был выше среднемировых уровней», — заявил Мишустин.

Он добавил, что административная нагрузки снижена практически в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Плановые проверки теперь проводятся только в отношении объектов высокого и чрезвычайно высокого риска. Расширено досудебное обжалование решений проверяющих.

Среди других мер Мишустин назвал:

установлен федеральный вычет (ФИНВ), который позволяет уменьшить налог на прибыль на объем капитальных расходов в рамках соответствующих инвестпроектов;

для МСП-обрабатывающих производств с 2025 года введен единый пониженный тариф страховых взносов;

до конца декабря 2025 продлен упрощенный порядок переезда компаний в специальные административные районы (САР). Им теперь не нужно собирать большой пакет документов, достаточно копии решения собственника.

На апрель 2025 около 500 организаций сменили зарубежную прописку на САР.

появился региональный инвестстандарт;

запущен госинформресурс бухотчетности (ГИРБО), чтобы повысить надежность и доступность сведений о финансовом состоянии бизнеса.

действует механизм «Трансформация делового климата» — он помогает корректировать законодательство для устранения излишних барьеров, оптимизации сроков и стоимости процедур.

Есть и другие инструменты для частных капиталов – специальные инвестконтракты и соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Заявлено, что эти механизмы и условия для вовлечения инвестиций будут совершенствовать, чтобы стимулировать их рост.

Создано 11 рабочих групп для подготовки изменений с учетом ведущих мировых практик. Это вопросы регистрации бизнеса, налогообложения, трудовых норм, конкуренции, инноваций и патентов, разрешения споров, инфраструктуры, недвижимости, международной торговли и др.

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