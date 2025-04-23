Принят модельный закон СНГ об искусственном интеллекте

Проект модельного закона «О технологиях искусственного интеллекта» представила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Его текст пока не приводится.

«Целью подготовки модельного закона является содействие формированию единых подходов к системе правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с использованием технологий искусственного интеллекта, которые ориентированы на приоритет человека и направлены на улучшение качества его жизни, безопасности, а также повышения эффективности национальных экономик государств-участников СНГ за счет стимулирования разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта», — сказала Гумерова.

По ее словам, действие проекта модельного закона распространяется на технологии ИИ и системы с их использованием, кроме технологий и систем для военных и оборонных целей.

Специфика модельного закона — необходимость построения концепции опережающего моделирования и включения в нормотворческий процесс вопросов оценки воздействия технологий ИИ, позволяющих свести к минимуму риски необоснованных решений и избежать отрицательное влияние технологий на человека.

Также парламентарии рассмотрели законодательные инновации специальной части модельного Налогового кодекса для государств-участников СНГ, касающиеся налога на имущество, земельного и транспортного налогов.

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