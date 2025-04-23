«Финам» дал инвесторам доступ к биржам Китая

Клиенты брокера «Финам» смогут пользоваться 370 инструментами на Шанхайской, Шэньчжэньской и Гонконгской биржах. Чтобы торговать, нужны юани и гонконгские доллары, а также статус квалифицированного инвестора.

Доступ к китайским активам инвесторы получили с 23 апреля 2025 года. На площадках можно совершать сделки с акциями и фондами. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Финам».

«Расчеты по сделкам с бумагами на Гонконгской бирже проходят в гонконгских долларах. Для покупки валюты клиентам «Финама» доступна пара USDHKD_TOD», — сказали в компании.

У бирж Китая есть особенность — им запрещено проводить внутридневные продажи активов. Если инвестор купил акции, то он не сможет их продать в тот же день. Поэтому самая ранняя продажа актива возможна только на следующий день. Это доступно на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах — Т+1. Тогда как на Гонконгской фондовой бирже инструменты можно продавать только через два дня после покупки (Т+2).

Гербовый сбор на китайских биржах составит 0,05% от сделки продажи, а на рынке Гонконга — 0,101% от любой сделки.

«Финам» — первый брокер, который дал возможность российским инвесторам выйти на биржи Китая. В 2023 году интересовался международными площадками Сбер, а Альфа-Банк изучал возможность получить лицензию брокера или управляющей компании в КНР. Среди управляющих компаний лицензию на проведение операций на рынке Китая получили такие профучастники, как УК «Ингосстрах-Инвестиции» и УК «Первая».

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