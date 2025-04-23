Мосбиржа создаст фонды под управлением инвестиционных блогеров

Популярные инвестиционные блогеры создали свои открытые паевые инвестиционные фонды. Работать с ними могут неквалифицированные инвесторы, минимальная сумма вложений — 100 рублей.

Мосбиржа, Финуслуги и УК «Альфа-Капитал» запустили авторские открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ). Управлять этими финансовыми инструментами будут авторы инвестиционных телеграм-каналов, у которых есть большой опыт в инвестициях.

Появится три новых фонда:

«Блэк лайн» под управлением Назара Щетинина — автора телеграм-канала «Вредный инвестор». В нем соберут акции компаний, которые способны создавать стоимость для их держателей. Эксперт будет открывать позиции в момент, когда бизнес активно развивается.

«Великолепная семерка» под управлением Ивана Крейнина, который ведет канал Investment Diary. Акции будут выбирать на основе семи ключевых критериев, они будут способны вырасти в условиях любой рыночной среды.

«Матрешка а-ля Рус» от Константина Кудрицкого, автора телеграм-канала «Спроси Василича». Портфель будет диверсифицирован по классам активов. В него войдут акции и облигации фирм из множества отраслей.

Инвестировать в фонды смогут неквалифицированные инвесторы, минимальная сумма вложений — 100 рублей. Лимит расходов и вознаграждений за доверительное управление — 2,5% от среднегодовой цены чистых активов фонда.

«Выйти из фонда можно без ограничений, комиссии за покупку и продажу на маркетплейсе Финуслуги не взимаются», — сказано на сайте Мосбиржи.

Клиентам платформы Финуслуги не нужно открывать брокерский счет, будет достаточно пополнить кошелек и инвестировать в выбранный актив.

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