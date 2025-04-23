С обеспечительного платежа НДС у упрощенца будет при двух условиях

Компании и ИП на УСН с НДС могут брать обеспечительный платеж, например, при сдаче в аренду помещений.

Нужно ли платить НДС с обеспечительного платежа — зависит от того, что этот платеж должен обеспечивать.

Рассчитывать НДС нужно при одновременном соблюдении двух условий:

Договор, по которому получен платеж, предусматривает его зачет для оплаты реализуемых товаров, работ или услуг. Реализация этих товаров облагается НДС.

Если же договор предусматривает зачет обеспечительного платежа только в счет уплаты неустойки или штрафов за нарушение сроков оплаты, за иные нарушения другой стороны, а также для возмещения убытков упрощенца — начислять НДС с обеспечительного платежа не нужно.

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