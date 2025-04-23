ФНС: 120 тысяч родителей платят налоги за детей из своих личных кабинетов

Почти 120 тыс. родителей подключили детей к своим личным кабинетам налогоплательщика на сайте ФНС. Москва стала лидером по числу подключений: этой функцией воспользовались почти 12,5 тыс. пользователей.
Семейный доступ также популярен у жителей Свердловской области (8,1 тыс.), Татарстана (6,7 тыс.), Московской области (6,5 тыс.) и Санкт-Петербурга (5,6 тыс.). Об этом сказано на сайте ФНС.
Чтобы добавить ребенка в личный кабинет родителя, нужно перейти в раздел «Семейный доступ» — «Добавить пользователя», затем ввести ИНН несовершеннолетнего и нажать «Отправить запрос». В личном кабинете ребенка нужно принять запрос.
Из семейного доступа дети удалятся автоматически — после того, как им исполнится 18 лет. Также исключить ребенка из списка можно по желанию любой из сторон. Для этого нужно нажать «крестить» напротив добавленного пользователя.
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