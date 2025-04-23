🚙 Налог по УСН можно уменьшить на оплату парковки за клиентов

Компания или ИП на доходно-расходной УСН может учесть расходы на аренду парковочных мест для своих клиентов.

Например, это ситуация, когда руководитель автосервиса (СТО) решил, что компания возьмет на себя расходы клиентов на оплату платной парковки. Так как чтобы попасть на СТО, клиенты заезжают на нее на территории авторынка.

Учесть такие затраты можно в составе материальных расходов (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК) либо как арендные платежи — попд. 4 п. 1 ст. 346.16 НК. Для этого обязательно нужно:

документальное подтверждение обоснованности заключения договора аренды парковочных мест;

договор аренды;

акты оказания услуг;

документы, подтверждающие внесение арендных платежей.

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