Минфин обещает не менять базовые условия налоговой политики до 2030 года

Сейчас основы налоговой политики России формируются на ближайшие 5-7 лет.

Базовые условия налоговой политики закреплены и останутся неизменными до 2030 года. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства.

«На горизонте до 2030 года базовые налоговые условия закреплены и останутся неизменными», — пообещал министр финансов.

Он рассказал о новых задачах, над которыми будут работать ведомства.

«Это касается и трансграничной электронной торговли, адаптации к изменяющейся системе национального налогообложения в рамках международных групп компаний, создание единой системы управления рисками Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы, повышение эффективности налоговых льгот», — уточнил Силуанов.

Конечная цель, по его словам, — повышение справедливости и эффективности налогообложения и придание более стимулирующей функции для инвестиционной активности.

В текущей ситуации в мире надо уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики. Главный риск — это разворачивание торговых войн и снижение экспортных возможностей стран, в том числе России, добавил министр финансов.

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