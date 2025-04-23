Нейросети помогут узнать самое важное из отзывов о товарах на Wildberries

Чтобы покупатели быстрее принимали решение о покупке и смогли найти качественный товар, маркетплейс запустил нейросеть. Она прочитает отзывы и выделит главное.

Wildberries начал тестировать функцию «Важное из отзывов». С ее помощью пользователи смогут быстро узнать о ключевых особенностях товара, которые отметили покупатели в отзывах.

Новый блок «Важное из отзывов» располагается прямо над привычным разделом с отзывами. Созданный нейросетью текст можно оценить, поставив ему «лайк» или «дизлайк». Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Перед тем как сгенерировать текст, нейросеть проанализирует все отзывы о товаре за последние три месяца. Если их будет слишком много, то в выборку попадут 100 последних отзывов. Перед публикацией сформированный текст проходит дополнительную фильтрацию антифрод-моделями.

На этапе тестирования новая функция будет доступна ограниченному числу пользователей мобильного приложения.

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