Верховный суд: ипотечную квартиру нельзя изъять за небольшие просрочки платежей

Сейчас кредитор имеет право продать в счет погашения долга ипотечную квартиру в залоге. Но есть исключение — взыскать жилье нельзя, если долг меньше 5% от стоимости недвижимости или просрочка не больше трех месяцев.

Семья из Башкирии взяла ипотеку под залог недвижимости в одном из банков. Клиенты несколько раз просрочили платежи, но продолжали выплачивать кредит. Через несколько лет закладные права перешли к другой компании, а новый кредитор потребовал немедленно погасить всю задолженность или продать недвижимость.

Суд первой инстанции отказался удовлетворить требования кредитора, поскольку размер долга несопоставим со стоимостью жилья. В апелляции решили иначе: квартиру нужно продать. Дело дошло до Верховного суда, который решил, что квартиру нельзя изъять, если у должника были небольшие просрочки. Об этом сказано в Определении ВС от 23 апреля 2019 г. N 49-КГ19-5.

Взыскание не будет применяться, если долг меньше 5% от цены квартиры или просрочка платежей не превышает трех месяцев.

По закону кредитор имеет право взыскать ипотечную квартиру в залоге, если заемщик не исполняет свои обязательства, причем даже если это будет единственным жильем. Однако в этом правиле есть одно исключение — соразмерность оставшегося долга и стоимости жилья, об этом и напомнил ВС.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.