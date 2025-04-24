Уже сегодня: мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года

Несмотря на то, что форма 6-НДФЛ не изменилась, возникает много вопросов по разбивке удержанного налога по срокам перечисления и по ставкам НДФЛ. На бесплатном мастер-классе разберем как заполнить каждую из строк 6-НДФЛ и как отразить разные виды выплат. Он состоится уже сегодня в 13:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Прогрессивная шкала ставок НДФЛ и 6-НДФЛ.
Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2025 году.
Заполняем построчно 6-НДФЛ.
Как проверить расчеты в 6-НДФЛ.
Как сдавать уточненный и нулевой 6-НДФЛ.
Штраф за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ.
Спикер — Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Ждем вас на мастер-классе сегодня в 13:00 мск!
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