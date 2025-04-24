🕒 Берите сейчас — учитесь потом! Скидки до 81% на онлайн-курсы «Клерка»

Проведите майские выходные с пользой! Покупайте онлайн-курсы за 3 500 рублей сейчас, а учитесь в любое удобное время. Бухгалтерия маркетплейса, управленческий учет, зарплата и другие курсы уже доступны со скидками до 81%.

Мы запускаем новую акцию на онлайн-курсы! С ними вы сможете углубить свои знания, изучить новое направление и самое главное — учиться в любое удобное время. Не нужно ждать новых потоков, сразу после покупки вы можете приступать к обучению!

На онлайн-курсах вы узнаете, как работать с маркетплейсами без ошибок, вести управленческий учет, работать с иностранными контрагентами и вести отчетность по таким операциям, а также рассчитывать зарплату по новым правилам.

На курсе вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов на маркетплейсах.

Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 16 350 рублей.

Купить курс

Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена со скидкой 72%: 3 500 рублей вместо 12 700 рублей.

Купить курс

Хороших специалистов по учету ВЭД мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Получите все необходимые знания в сфере международной торговли, чтобы стать таким профессионалом.

Вы научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

Цена со скидкой 81%: 3 500 рублей вместо 18 990 рублей.

Купить курс

С 1 января 2025 года бухгалтеры уже по-новому рассчитывают НДФЛ, зарплату и вычеты по налогу. Чтобы вам было проще адаптироваться к переменам, мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, новым ставкам страховых взносов, лимитам и расчетам больничных на 2025 год.

Вы узнаете, как правильно заполнять ЕНП-уведомление на НДФЛ и отчетность по сотрудникам, сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников.

Цена со скидкой 81%: 3 500 рублей вместо 18 990 рублей.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».