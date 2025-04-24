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Декларация по УСН

25.04.2025 — крайний срок сдачи ИП отчетности по УСН за 2024 год

25 апреля 2025 года индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения должны успеть представить декларацию по УСН за 2024 год.

Ее сдают по новой форме (КНД 1152017), утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.

Декларацию можно подать как на бумаге (почтовым отправлением с описью вложения), так и электронно по ТКС с усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). Либо через личный кабинет налогоплательщика ИП — это наиболее удобный способ. Здесь можно следить за статусом камеральной проверки, а также получать и скачивать электронные документы, подтверждающие отправку декларации и результаты ее обработки.

Сформировать декларацию можно бесплатно в программе «Налогоплательщик ЮЛ», потом загрузить файл XML через ЛК ИП (раздел «Жизненные ситуации» → «НБО»), подписать его КЭП и направить в налоговый орган.

Также направлять отчетность в электронной форме можно через сервис ФНС «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме».

УФНС напоминает: если в 2024 году у ИП на УСН не было деятельности и доходов, все равно необходимо подать нулевую декларацию. Иначе штраф.

Контрольные соотношения к декларации УСН изложены в новой редакции — письмо ФНС от 28.12.2024 № СД-4-3/14759@.

Уплатить налог по этой декларации необходимо не позднее 28 апреля.

Также до 25 апреля нужно подать уведомление по ЕНП с авансовым платежом по УСН за первый квартал 2025 года. И в строке «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» указать 34/01.

Полный календарь бухгалтера на 2025 год — здесь.

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Ольга Ульянова
Уставный капитал

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