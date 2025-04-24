Ozon запустил пилотный сервис по доставке личных посылок

Маркетплейс Ozon подключил все пункты выдачи заказов к системе, которая позволяет принимать посылки от клиентов и доставлять их другим физлицам.
Пока что отправлять посылки может ограниченное число пользователей, но получение отправлений доступно всем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию.
За оказание новой услуги по обмену посылками между физлицами владельцы ПВЗ будут получать дополнительные выплаты.
В сообщении от маркетплейса для ПВЗ сказано, что клиенты могут отправить посылку до 35 кг и объемом не более 57х45х21см. Сотрудник проверит ее содержимое перед отправкой. Нельзя перевозить опасные предметы, деньги, драгоценности, важные документы, алкоголь, табак и товары, которые требуют особого температурного режима хранения.
Также пользователи должны указать ценность товара. Пока что она не может превышать 25 тыс. рублей. Если отправление будет повреждено, клиенту вернут указанную стоимость.
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Комментарии8
вау! вот не раз у меня возникала мысль, как было бы удобно передать человеку в другом городе что-то, не пользуясь дорогущими курьерскими службами. это надо курьера вызвать и кучу всяких действий произвести, а тут - вышел в соседний подъезд на пвз , а через пару дней др человек вещь получил)
интересно сколько стоить будет
Ну и сейчас мелкие селлеры товар для доставки покупателям на ПВЗ сдают.
неплохая идея, еще бы стоимость была адекватной
Теперь Почта с них не 0,5% будет требовать, а 10. Или 20. Там экономисты есть-посчитают.
Да те экономисты и 154% попросить рады!
И топы рады! Зарплаты-то снижать не охота!
Они уже навострились ремонтировать свои отделения за счет собранных средств на капремонт.