Ozon запустил пилотный сервис по доставке личных посылок

Физлица смогут обмениваться посылками через ПВЗ маркетплейса Ozon. Перед отправкой сотрудники проверят товары на запрещенку, взвесят и измерят посылку.

Маркетплейс Ozon подключил все пункты выдачи заказов к системе, которая позволяет принимать посылки от клиентов и доставлять их другим физлицам.

Пока что отправлять посылки может ограниченное число пользователей, но получение отправлений доступно всем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию.

За оказание новой услуги по обмену посылками между физлицами владельцы ПВЗ будут получать дополнительные выплаты.

В сообщении от маркетплейса для ПВЗ сказано, что клиенты могут отправить посылку до 35 кг и объемом не более 57х45х21см. Сотрудник проверит ее содержимое перед отправкой. Нельзя перевозить опасные предметы, деньги, драгоценности, важные документы, алкоголь, табак и товары, которые требуют особого температурного режима хранения.

Также пользователи должны указать ценность товара. Пока что она не может превышать 25 тыс. рублей. Если отправление будет повреждено, клиенту вернут указанную стоимость.

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