💬 Глава Минцифры: запрещать работу мессенджеров не планируют

Работу мессенджеров в России запрещать не будут, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «Телеком Будущего».
«Мы пытаемся найти баланс между сохранением комфортности использования привычных сервисов для наших граждан и снижением возможностей для мошенников», — пояснил Шадаев.
С помощью набора регуляторных мер возможно обеспечить безопасное использование мессенджеров, не запрещая их в целом как класс, уверен министр.
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Комментарии2
Когда кто-то из чиновников говорит, что что-то не планируют делать, я сразу напрягаюсь)) а уж если сказали, что точно не будут- тут сразу тушите свет
по традиции ждем обратного