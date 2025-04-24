💬 Глава Минцифры: запрещать работу мессенджеров не планируют

Минцифры ищет баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностями для мошенничества.

Работу мессенджеров в России запрещать не будут, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «Телеком Будущего».

«Мы пытаемся найти баланс между сохранением комфортности использования привычных сервисов для наших граждан и снижением возможностей для мошенников», — пояснил Шадаев.

С помощью набора регуляторных мер возможно обеспечить безопасное использование мессенджеров, не запрещая их в целом как класс, уверен министр.

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