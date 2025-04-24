Центробанк заметил бум переводов населения между своими счетами

В первом квартале 2025 года 40% от общего числа переводов составили операции с деньгами пользователей, которые они отправляли сами себе по Системе быстрых платежей (СБП).

С января по март через СБП россияне провели больше 4 млрд переводов на общую сумму 22,6 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом 2023 года показатель вырос в 1,6 раз по количеству и более чем в два раза — по сумме.

«Семь из десяти жителей страны переводят деньги друг другу через СБП, а оплачивают покупки — пять из десяти», — сказано на сайте ЦБ.

СБП пользуется популярностью из-за собственной программы лояльности. Например, при оплате человек мгновенно получает кешбэк. В первом квартале 2025 года клиенты получили такие выплаты на сумму 500 млн рублей. За последний год оплаты по СБП принесли покупателям 4 млрд рублей кэшбека.

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