Путин: рост ВВП в 2025 году замедлится, но так и было запланировано

Рост ВВП в России в 2025 году немного снизится по сравнению с прошлым готом, но это нужно для сохранения макроэкономических показателей и борьбы с инфляцией. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«В этом году динамика валового внутреннего продукта будет чуть ниже, чем в прошлом. Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени “мягкой посадке”, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», — сказал Президент.

Он напомнил, что на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в конце 2024 года были поставлены цели — обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.