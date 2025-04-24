АУРЭК: проверки ПВЗ — это системный кризис законодательства, которое не успевает за современными реалиями

У ФНС и Минтруда просят разъяснить, могут ли менеджеры ПВЗ работать по договорам ГПХ как самозанятые.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) сформулировала свое мнение о массовых проверках пунктов выдачи заказов маркетплейсов со стороны ФНС.

Сейчас менеджеры ПВЗ могут работать как самозанятые: принимать заказы, проводить оплату и оформлять возвраты. Однако их доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год. У таких исполнителей за последние два года не должно быть договоров агентирования и увольнения из ПВЗ. Иначе будут признаки трудовых отношений.

«Проблема глубже, чем кажется: это системный кризис законодательства, которое не успевает за современными реалиями», — сказано в телеграм-канале АУРЭК.

На фоне рекордно низкой безработицы владельцам ПВЗ не хватает сотрудников, не помогают даже повышенные выплаты. Более того, не все менеджеры готовы работать по трудовым договорам, поэтому сфера e-commerce остается в серой зоне.

В эту пятницу АУРЭК попросит ФНС и Минтруда выпустить официальные разъяснения о том, могут ли курьеры, водители, менеджеры ПВЗ, операторы кол-центров применять налог на профессиональный доход (НПД).

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