❌ Страховщики составили антирейтинг курортов на майские праздники 2025. В топе Египет и Адлер

Египет назван самой опасной страной для путешествий на майские праздники. На эту страну приходится порядка 40% обращений по полисам страхования путешествующих в мае.

Внутренний туризм, напротив, в числе самых безопасных среди популярных направлений для отдыха.

В антирейтинг стран-лидеров по числу обращений по туристическому страхованию в майские праздники входят: Египет (40%), Турция (23,2%), Таиланд (19,4%), ОАЭ (3,5%), Россия (3%) и Шри-Ланка (2%).

В число наиболее опасных зарубежных городов, в которых чаще всего происходят ЧП с российскими туристами, входят:

Хургада и Шарм-эш-Шейх — 60% и 38% страховых случаев в Египте соответственно;

Белек и Кемер — по 22% страховых случаев в Турции в каждом городе;

Пхукет и Паттайя — 58,4% и 30,4% страховых случаев в Таиланде;

Дубай и Рас-эль-Хайма — по 33% страховых случаев в ОАЭ в каждом эмирате;

Унаватуна и Хиккадува — 44,5% и 20% страховых случаев в Шри-Ланке.

Это выводы аналитиков Страхового Дома ВСК, пресс-релиз есть у «Клерка».

Чаще всего во время майских праздников россияне сталкиваются с традиционными происшествиями – фарингитом (9%), вирусами и инфекциями (8,2%), отитом (6,7%) и различными лихорадками (2,5%).

На внутренний туризм приходится не более 3% обращений по туристическому страхованию в майские праздники.

Лидером по количеству ЧП в этот период и в другие времена года традиционно Адлер – 42% страховых событий в России.

16% страховых событий зафиксировано в Сочи, еще 15% в Санкт-Петербурге.

Реже всего внутри страны туристы обращались к врачам на курортах Северного Кавказа — Архызе, Ессентуках, Эльбрусе, Кисловодске и Пятигорске (не более 1,5-2% происшествий на каждое из направлений).

Помимо стандартных проблем со здоровьем, одна из самых распространенных причин обращений к страховщикам — укус клеща. Это 6% случаев.

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