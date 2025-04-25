Алиханов: средняя зарплата в обрабатывающей промышленности в 2024 году от 88 тыс. рублей

Глава Минпромторга рассказал о потребности отрасли в кадрах и субсидиях для предприятий.

Антон Алиханов оценил потребность обрабатывающей промышленности в кадрах. По его словам, отрасли требуется 1,9 млн специалистов, из которых около 500 - 530 тысяч — с высшим образованием.

Средняя зарплата в обрабатывающей промышленности по итогам 2024 года составила более 88 тыс. рублей: это на 17% больше, чем в 2023 году.

Также глава Минпромторга рассказал о господдержке отрасли. Так, по новому нацпроекту на роботизацию выделено более 136 млрд рублей на шесть лет. Только на 2025 год предусмотрено около 7 млрд рублей. Компании могут получить скидку в 50% стоимости роботов и компенсацию до 20% затрат на интеграцию робототехнических решений.

Российские технологии вызывают интерес у стран БРИКС и других развивающихся рынков. Это открывает возможности для экспорта и международного сотрудничества, добавил Алиханов.

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