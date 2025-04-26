Россияне нацелены накопить 3,1 млн рублей к пенсии

Средний размер накоплений, к которому стремятся россияне к моменту выхода на пенсию, составляет 3,1 млн рублей.

Заметно меньше стало тех, кто не рассчитывает на существенные сбережения: если год назад накопить менее 1 млн рублей планировали 70% опрошенных, то сейчас — только 35,7%.

Несмотря на высокие ожидания, только треть россиян (34,3%) уже начала копить на пенсию. Самыми популярными инструментами остаются банковские вклады (26,8%) и наличные сбережения (7,8%). Инвестиции в ценные бумаги и недвижимость выбрали 2,2% респондентов.

При этом большинство граждан (64,3%) рассчитывают отложить более 1 млн рублей, а доля тех из них, кто планирует накопить свыше 10 млн — лишь 2,4%.

Это результаты опроса СберНПФ, его результаты есть у «Клерка».

При этом растет интерес к более современным механизмам накоплений, в частности — к программе долгосрочных сбережений (ПДС).

По данным Банка России, к концу января 2025 заключено 3,3 млн в рамках ПДС, а общий объем привлеченных средств составил 245 млрд рублей.

Исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина привела пример:

Россиянин 45 лет с ежемесячным доходом 88 тыс. рублей (средний по стране доход по данным Росстата). Он решил формировать личный капитал на пенсию через ПДС и ежемесячно откладывает в программу 5 тыс. рублей, переводит в нее средства накопительной пенсии (250 тыс.) и налоговые вычеты. С учетом софинансирования от государства и прогнозной доходности в 7% через 15 лет он сможет забрать 3,1 млн рублей.

Исследование проводилось в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек. В опросе участвовали 11,5 тыс. респондентов.

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