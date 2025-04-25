⏳ 28 апреля истекает единый срок уплаты авансов по налогам на имущество за 1 квартал 2025. Но платят их не все

Не позднее 28 апреля налогоплательщики-организации должны перечислить на единый налоговый счет (ЕНС) авансовые платежи по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество за первый квартал 2025 года.

Но авансы вносят не все компании. Законом региона в течение текущего (2025 г.) налогового периода может быть не прудусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному или налогу на имущество. Аналогично с земельным налогом — местным нормативным актом.

Для распределения авансовых платежей в бюджетной системе компании сдают уведомление об исчисленных суммах авансов по налогам на имущество в отношении имеющихся у них транспортных средств и объектов недвижимости.

Уведомление по ЕНП сдают в налоговый орган по месту учета не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты авансов.

Подать уведомление можно по ТКС либо через личный кабинет налогоплательщика. Не указанные в п. 3 ст. 80 НК могут сдать уведомление на бумаге, уточняет ФНС.

Рекомендации по типовым вопросам заполнения и представления уведомлений в части налогообложения имущества организаций есть в письмах ФНС от 01.03.2023 № БС-4-21/2346@ и от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@.

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