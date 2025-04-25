Мишустин: ФАС будет следить за ценами на билеты в период отпусков

Чтобы россияне могли без проблем с билетами отправиться на отдых, власти будут мониторить стоимость проезда в летний период.

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты. Особенно в летний период, когда семьи планируют отправиться в отпуск.

«Главное — результат, чтобы у людей была возможность за разумные средства приобрести железнодорожный билет или авиабилет и отдохнуть», — заявил Михаил Мишустин.

Глава ФАС Максим Шаскольский рассказал, что в 2025 году крупные авиакомпании «Аэрофлот», S7 приняли согласованные с ведомством коммерческие политики. Они добавили инициативные льготные программы для отдельных категорий россиян. Сейчас ФАС рассматривает еще 12 коммерческих политик от других авиакомпаний.

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