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Проверки ФАС

Мишустин: ФАС будет следить за ценами на билеты в период отпусков

Чтобы россияне могли без проблем с билетами отправиться на отдых, власти будут мониторить стоимость проезда в летний период.

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты. Особенно в летний период, когда семьи планируют отправиться в отпуск.

«Главное — результат, чтобы у людей была возможность за разумные средства приобрести железнодорожный билет или авиабилет и отдохнуть», — заявил Михаил Мишустин.

Глава ФАС Максим Шаскольский рассказал, что в 2025 году крупные авиакомпании «Аэрофлот», S7 приняли согласованные с ведомством коммерческие политики. Они добавили инициативные льготные программы для отдельных категорий россиян. Сейчас ФАС рассматривает еще 12 коммерческих политик от других авиакомпаний.

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Комментарии

3
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты.

    ФАС уже так за МТС проследила.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      и сидят они в зале ожидания и следят. Вылупились и смотрят на эти цены...

      Только сделать ничего не могут. А так смотрят и смотрят... не моргая...

      Тоже работа хорошая!

      • Алексей Т.
        Главный бухгалтер

        Почему же не могут? С МТС они же сидели, ждали, когда побольше "незаконных повышений тарифов" накопится. Потом всё превышение забрали в казну. Думаю, сейчас будет так же.