Мишустин: ФАС будет следить за ценами на билеты в период отпусков

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты. Особенно в летний период, когда семьи планируют отправиться в отпуск.
«Главное — результат, чтобы у людей была возможность за разумные средства приобрести железнодорожный билет или авиабилет и отдохнуть», — заявил Михаил Мишустин.
Глава ФАС Максим Шаскольский рассказал, что в 2025 году крупные авиакомпании «Аэрофлот», S7 приняли согласованные с ведомством коммерческие политики. Они добавили инициативные льготные программы для отдельных категорий россиян. Сейчас ФАС рассматривает еще 12 коммерческих политик от других авиакомпаний.
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Комментарии3
ФАС уже так за МТС проследила.
и сидят они в зале ожидания и следят. Вылупились и смотрят на эти цены...
Только сделать ничего не могут. А так смотрят и смотрят... не моргая...
Тоже работа хорошая!
Почему же не могут? С МТС они же сидели, ждали, когда побольше "незаконных повышений тарифов" накопится. Потом всё превышение забрали в казну. Думаю, сейчас будет так же.