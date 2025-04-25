Как закрыть ИП на УСН без деятельности и оборотов: бухгалтеры знают оптимальный порядок

Обычно ЭЦП прекращает действие в день исключения из ЕГРИП, но бывают исключения.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили совета — как закрыть ИП, открытое в начале года, у которого не было деятельности и оборотов. Бухгалтер интересуется, когда лучше представить декларацию УСН — до подачи заявления о закрытии или после, ведь ЭЦП перестанет работать.

Коллеги советуют сделать все в один день: закрыть расчетный счет, подать отчетность и отправить заявление на закрытие, так как ЭЦП отзывают при исключении из ЕГРИП.

Правда, бывают исключения.

«Не отзовут. Недавно ИП закрывали, через месяц сдали декларацию УСН, спокойно ЭЦП прошла», — поделился опытом бухгалтер.

Но остальные участники обсуждения предупреждают: это не значит, что так будет в других налоговых, поэтому отправку отчетности лучше не откладывать.

При закрытии ИП сдать последнюю декларацию УСН желательно до 25 числа месяца, идущего за месяцем прекращения деятельности (исключения из ЕГРИП). Точный срок в НК пока не прописан.

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