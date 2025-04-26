С 1 июня 2025 Ozon изменит тарифы за логистику и продажу товаров

Во-первых, он уменьшит тариф за последнюю милю. Чтобы снизить стоимость услуги, на FBO и FBS разделил ее на 2 части:

Доставка до места выдачи (из сортцентра в пункт выдачи или постамат) — как и раньше, маркетплейс будет брать с продавца плату и перечислять ее партнрам-курьерам, но максимум начислит 25 руб. вместо 500 руб. (это верхняя граница и в большинстве случаев плата будет ниже). Выдача товара (в пункте или курьером) — перестанут брать плату за эту часть услуги.

При доставке заказов в СНГ, а также с дарксторов Ozon Fresh решено отказаться от услуги последней мили: не будет платы ни за доставку до места выдачи, ни за саму выдачу товаров — только за логистику.

Во-вторых, Ozon поднимет тариф за логистику по схеме FBS: как и сейчас, будет начислять 43 руб. за доставку одного товара объемом до 0,4 литра включительно и 76 руб. за товар объемом свыше 0,4 литра до 1 литра вкл. Но за каждый дополнительный литр начнет брать 18 руб., а за товар объемом свыше 190 литров — 3 478 руб.

Также маркетплейс обновит категории и изменит плату за продажу. Чтобы селлеры могли точнее определять тарифы для каждого товара, таблицу с категориями стала более подробной. Теперь показывает не общие группы товаров, а конкретные позиции — с теми же названиями, которые видно при создании карточки товара.

Под это изменение скорректировали плату за продажу — назначили новый процент для каждой категории.

На FBO, FBS и realFBS для небольшой части категорий тариф станет ниже в среднем на 2%, для основной части — выше в среднем на 3%. При продаже с дарксторов Ozon Fresh плата будет выше в среднем на 4%.

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