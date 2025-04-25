ФАС: маркетплейсы больше не принуждают продавцов к участию в акциях

Федеральная антимонопольная служба ранее выдала электронным торговым площадкам предупреждения. Теперь проверяют, не ограничивают ли конкуренцию скидки за счет собственных средств маркетплейсов.

В 2024 году и в начале 2025 ФАС рассмотрела жалобы на действия крупных маркетплейсов и выдала ряд предупреждений. Площадки их исполнили и поменяли правила работы. Об этом рассказал руководитель ФАС Максим Шаскольский на встрече с главой Правительства Михаилом Мишустиным.

«В 2025 году были вновь выданы предупреждения – теперь уже за непрозрачный, подчас принудительный, механизм участия продавцов в автоакциях. Для исполнения нашего предупреждения компании уже реализовали возможность продавцов бессрочно отказаться от участия в автоакциях», — уточнил Шаскольский.

Сейчас ведомство изучает практику ведущих компаний интернет-торговли по предоставлению скидок за счет собственных средств. Эти действия могут носить антиконкурентный характер и вытеснять с рынка традиционную торговлю, предполагает глава ФАС.

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