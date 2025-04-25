Приложение Т-инвестиций снова удалили из App Store

Компании, которая находится под санкциями, не помогло даже переименование своих мобильных приложений. Их продолжают удалять из App Store.

Мобильное приложение Т-Инвестиции под названием «Шах и Мат» удалили из магазина App Store.

Мы писали, что 24 апреля 2025 года компания объявила, что пользователи устройств на IOS могут установить приложение и управлять своим инвестиционным портфелем. Также сотрудники призывали как можно быстрее установить «Шах и мат», поскольку есть риск, что его удалят. Сейчас эти опасения сбылись.

В марте 2023 года после санкций ЕС приложения Т-банка стали недоступны в App Store.

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