Т-Инвестиции запустили в App Store новое приложение «Шах и Мат»

Пользователи успели скачать инвестиционное приложение до его блокировки в App Store, Т-Инвестиции назвали свой продукт «Шах и Мат».

Мобильное приложении Т-Инвестиции снова можно скачать в магазине App Store. Чтобы запутать проверяющих на площадке, его назвали «Шах и Мат».

«Не откладывайте, нажимайте "Скачать" уже сейчас, поскольку приложение могут удалить из App Store в ближайшее время», — сказано в телеграм-канале Т-Инвестиций.

Новое приложение позволит пользователям устройств на IOS пользоваться инвестиционным сервисом в привычном режиме. Под рукой всегда будет каталог ценных бумаг, портфель и круглосуточная поддержка.

Разработчики добавили в приложение новые функции. Например, теперь можно покупать и продавать ЦФА от Т-Банка, приобретать полисы страхования жизни (ИСЖ), появился экран с информацией о налогах.

App Store блокирует приложения компаний, которые попали под санкционные ограничения.

Недавно мы писали, что в App Store вернулось мобильное приложение Т-Банка под названием Freelance Case, однако сейчас оно заблокировано.

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